總統府3時半舉行記者會 宣布蘇嘉全接府秘書長 15:182020/05/18 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府將於3時30分舉行記者會，正式宣布前立法院長蘇嘉全接總統府秘書長，國安會秘書長則由金管會主委顧立雄接任。 原國安會秘書長李大維則內定轉任海基會董事長，預計6月開董事會通過。 (中時 ) #秘書長 #總統府 #國安會秘書長 #國安會 #蘇嘉全 也許您會感興趣 推薦閱讀 駭客變造總統府資料外傳 國安研判：攻勢到罷韓後兩三天才止 16:572020/05/16 政治 總統府遭駭客入侵 藍委下週邀總統府、調查局等說明國安問題 17:542020/05/16 政治 下週辭總統府秘書長 陳菊明晚在臉書說明 21:372020/05/16 政治 陳菊宣布不再續任府秘書長 未來仍和大家站在一起 19:082020/05/17 政治 陳菊辭府秘書長 蔡英文：這兩年多讓菊姐辛苦了 20:142020/05/17 政治 總統需要空間 菊不續任祕書長 04:102020/05/18 政治要聞 獨》柯文哲再失大將 民眾黨秘書長張哲揚確定請辭 09:042020/05/18 政治 民眾黨秘書長張哲揚請辭 王浩宇揭背後真相 10:332020/05/18 政治 承認接國安會秘書長 顧立雄：人生充滿驚奇 11:072020/05/18 財經 柯文哲若當總統 蔡壁如職位是…？網給答案 11:272020/05/18 政治 政治熱門新聞 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。