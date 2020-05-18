1名王姓印尼外配，與吳姓前夫口角後情緒失控，在2018年12月7日凌晨持水 果刀刺殺前夫10多刀後，竟再狠心砍殺女兒10餘刀，父女送醫不治。王女稱，夫妻個性不合很容易吵架，女兒也不聽她的話才行凶，被害人家屬求法官判死，歷經二審均判王女患思覺失調症判有期徒刑28年，最高院今駁回上訴，判刑28年定讞。

檢警調查，吳與王女3度結婚又離婚，育有14歲獨生女，與父母同 住在鄉內鬧區1棟透天厝，1樓開檳榔攤，由吳男經營，王女則在附近 家族投資的汽車旅館當清潔工，月薪2萬元，2人感情不睦，經常爭吵 。

2018年12月7日凌晨，2人在3樓臥房爭吵，吳轉身進房睡覺，王女氣憤難平，進 廚房拿了新買的水果刀，回房朝睡夢中的吳男腹、胸、頸部猛刺 ，吳痛醒大叫，往2樓奔逃；被驚醒的吳男父親見兒子滿身是血逃下樓，趕緊叫老伴報警，自己則背兒子下樓。

殺紅了眼的王女走下樓，想起住在2樓公婆房隔壁的女兒，竟轉朝 在床上熟睡的女兒痛下毒手，見女兒痛到翻身躲避仍不停手，繼續猛刺頸、背部，直到女兒奄奄一息。

王女行凶後獨自走至100多公尺外的派出所投案，告訴員警「我殺了人」，警方獲報處理，但吳及女兒送醫不治。據了解，王女在2016年與吳男第 3度離婚後，搬到汽車旅館，1年後才又搬回來，王女平時寡言、與鄰 居互動不多，沒想到竟手刃丈夫和女兒。

(中時電子報)