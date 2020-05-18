溪湖果菜市場公司下午也開始發放額溫檢測卡，給到市場消費的民眾。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情影響，各地防疫物資缺乏，不少社會善心人士與社福單位，紛紛製作提供像是口罩、消毒液等防疫小物，彰化縣溪湖鎮果菜市場就訂購1萬6千張額溫卡，要贈送給鎮上的學校及社福團體，一起為疫情來把關。

今天上午溪湖鎮長到鎮上11所國高中小，發送額溫檢測卡給學校師生，收到的小朋友都很開心，鎮長也提醒大小朋友，不要輕忽秋冬新冠肺炎的回馬槍，還有流感疫情的攻勢，要保護好自己，並做好個人健康衛生管理。

溪湖鎮長兼果菜市場公司董事長黃瑞珠說，今天到全鎮學校贈送額溫卡，希望可以為我們的孩子，增加一道防線，雖然國內疫情有減緩的趨勢，但我們還是不能輕忽，希望民眾能隨身攜帶額溫檢測卡，為自己健康多一份保障。

溪湖果菜市場總經理蔡建文說，市場一共準備1萬6千張的額溫檢測卡，上午由鎮長分送到各個學校，目前市場內的攤商也已經都領取到，接下來則會開放給到市場消費的民眾、農民，一連五天免費讓民眾領取，也歡迎民眾多加利用。

(中時 )