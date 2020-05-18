據消保處統計，今年1月至4月，FoodPanda消費爭議案件暴增高達564件，行政院消保處會同相關主管機關衛生福利部食品藥物管理署及交通部公路總局督促其改善外，並提醒消費者應注意自身權益。

「消費申訴及調解案件管理系統」資料結果發現，Uber Eats及FoodPanda自本年1月至4月期間，消費爭議案件分別為Uber Eats 80件、FoodPanda 564件。

Uber Eats爭議主要為優享方案的未取消系統自動續訂、達38件；外送爭議達14件；數量或品項不符等訂單問題達9件、客服人員服務態度不佳達8件、其他事由也有11件。

FoodPanda爭議主要為送餐員到現場與消費者無法聯繫而單方面逕自取消訂單且不退費等取消訂單事件達368件、數量或品項不符等等訂單問題達108件、客服人員服務態度不佳達41件、食材問題達11件、價格爭議達8件、其他事由則有28件。

而行政院消保處也發現FoodPanda未出席各地方政府協商及調解會議之比例偏高。消保處要求兩家業者應符合「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」及衛生福利部食品藥物管理署公告之「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」規定外，亦應積極出席各地方政府協商及調解會議，妥適處理消費爭議案件，以保障消費者權益。

(中時 )