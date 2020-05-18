新冠肺炎疫情持續在全球延燒，不少前線醫護人員都忙得不可開交，日前有民眾在臉書分享一張男中醫師的照片，由於其外型相當帥氣，散發陽光男孩氣息，還有著一對濃眉電眼，某些角度神似國民男神彭于晏，立刻就吸引到廣大網友熱烈討論，甚至有人誇張直呼：「我把脈不夠，我需要CPR！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並貼出一張男醫師的照片表示，「這醫生真的是超有質感又帥氣！」他的五官非常深邃立體，且白皙的皮膚看起來保養得宜，儘管戴上口罩依舊擋不住他的帥氣，貼文才曝光短短2個小時，就馬上吸引4,000多人按讚，留言數也飆破1,300則。

據悉，這名中醫師在新莊開業，名叫曾柏翰，許多網友聽聞後紛紛刷起留言，「帥帥的歐巴醫生突然覺得人不舒服了！我要掛號」、「我突然有點體虛」、「我要暈倒了，醫生救我」、「我上下都需要針灸」、「這我一定每周都去調身體」，甚至有網友表示，「晚點去看看是不是已經大排長龍了」。

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(中時電子報)