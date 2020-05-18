北市府宣布18日起開放使用8局處15類場館，其中包括區民活動中心，但北市議員戴錫欽指出，民眾要向區公所申請使用時卻被打槍，區公所人員竟說「每區開放標準不一」，經調查發現，全市170間區民活動中心中，竟高達44間未依規定開放，痛批市長柯文哲「一市多制」。民政局長藍世聰為此道歉，坦言內部溝通有問題。

戴錫欽指出，市府聲稱18日起，12個行政區共170個區民活動中心開放使用，但事實上僅5個行政區共44間區民活動中心未依規定開放，未開放率達26％，且各區公所標準不一致。戴當眾播放錄音檔，音檔內容中，信義區公所人員稱，只有永春區民活動中心開放，每間考量不同、開放不一，要自己打去每間問。

文山區公所人員則說，是有條件開放，5月沒辦法開放，18日最快只能申請6月1日的。南港區人員說，有條件開放，要不吹冷氣、保持社交距離、不聚餐、不超過50人、戴口罩、實名制才能申請開放。戴統計，實際開放只有松山、中山、大同、北投、內湖、南港、大安，至於中正、萬華、士林、信義、文山僅部分開放。

「行政院1萬元紓困之亂殷鑑不遠，柯市府竟也搞場館開放之亂！」戴痛批，柯與行政院犯同樣的錯，未有配套、未傾聽民意、話說太快，搞得承辦人員及民眾無所適從。

「溝通有問題，抱歉！」藍世聰坦言，上周即確定，並已下令18日起區民活動中心全部開放，這是民政局的問題，要檢討。祕書長薛春明也說，內部溝通需要特別加強，上情要確實下達。

(中時 )