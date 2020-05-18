從揉麵糰開始，Lisa手把手教導，對於教學絲毫不馬虎。（李宜杰攝）

台南麻豆安業國小學生專注得揉著麵糰，期待美味麵包出爐。（李宜杰攝）

學生拿著甫出爐的「辮子麵包」與老師Lisa開心合影。（安業國小提供／李宜杰台南傳真）

來自瑞士的Lisa日前參與金車文教基金會推廣的「英語史懷哲計畫」，來台擔任外語志工，因新冠肺炎疫情所致，Lisa選擇繼續留在台南麻豆安業國小，幫助偏鄉學生學習英文。18日，安業國小校長陳宏吉特別安排Lisa教導學生製作瑞士道地的「辮子麵包」，除了帶領學生認識異國文化，也順便一解Lisa的思鄉之情。

從瑞士遠赴台灣的Lisa，日前透過台灣國際青年文化交流協會（ICYE）及俊逸文教基金會，參與「英語史懷哲計畫」，於台南麻豆安業國小服務。陳宏吉解釋，因瑞士老家疫情嚴峻，Lisa決定先留在台灣持續服務；不過，遊子身處國外一定格外想家，陳宏吉靈機一動，提議讓Lisa當起烘焙老師，教導學生製作瑞士家鄉味的辮子麵包（Züpfe）。由於辮子麵包製作方式簡單適合國小生，而且又是瑞士代表性食物之一，為孩子做中學的最佳機會。

Lisa表示，雖然因為疫情所致留在台灣，相當思念家人，但仍非常享受在台灣擔任國際志工。Lisa擁有社工背景與豐富的服務經驗，她希望透過此次計畫，累積生活經驗，日後回到瑞士成為社工師，繼續造福家鄉。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，為均衡城鄉英語教育資源，基金會自2002年推動英語史懷哲計畫，希望能藉國際文化交流，讓學生多接觸異國文化及外國人士，增強孩子的學習熱忱和自信心，也開拓台灣學子的全球視野。

(中時 )