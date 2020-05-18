自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，去年6月與網紅「星諠」合作拍片，卻在大街上趁機環抱、襲胸，還用下體頂她，事後挨告性騷擾。台北地院審理期間鄧男認罪，法官改以簡易判決處刑，判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

鄧佳華2019年6月間在臉書上貼文表示：「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作是我的生日禮物」，星諠事後在個人IG反擊：「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩不想原諒這麼瞎ㄉ人，丟臉！」

鄧男後來拍攝下跪道歉影片，自打5次巴掌，說了3次對不起，但星諠仍然提告，指控鄧男事先未說明拍片內容，卻以拍片名義襲胸、頂下體，讓她相當不滿，她當下也表明不舒服，但礙於情面沒有立刻生氣。

檢察官起初認為，兩人影片中嬉鬧，但看不出襲胸具體動作，依罪嫌不足處分鄧男不起訴。星諠再議成功後，向檢察官提出LINE對話紀錄，證明事發後自己曾向友人抱怨遭性騷擾，鄧男也向她道歉，加上鄧男改口認罪，表示懺悔，檢察官遂逆轉將他起訴。

(中時 )