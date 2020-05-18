外資擴大賣超157億元，集中市場跌74點。外資續賣，加上美中貿易之爭升溫，台股權王台積電(2330)被迫陷入其中，華為到底是及時雨、還是致災雨，情勢混亂，衝擊今日台積電放量收低在290元、跌幅達2.68%，蘋概、華為相關概念股紛紛倒地，封測、載板股尤為傷重，拖累集中市場指數盤中最低探至10730.7點、下跌84.22點，所幸聯發科挾Q2業績看增題材一度漲停，帶領IC設計逆勢抗跌，加上網龍(3083)、華義(3086)、智冠(3086)等宅經濟概念股攜手合世(1781)、和康生(1783)、康那香(9919)等防疫概念股強勢抗空，終場大盤指數收10740.55點，跌點縮至74.37點，總成交值增至1894.50億元。

分析師表示，華為概念股翻車，大盤今日失守10800點，回測月線，後市需觀察疫情是否捲土重來以及中美貿易戰的發展，台股短線將面臨回檔壓力，預期將以盤整為主，聚焦個股表現。

今日外資持續第五個交易日賣超台股、並擴大賣超至157.0085億元，投信賣超8.5062億元，自營商賣超2.3171億元，三大法人賣超167.83億元。上周五外資賣超19.2億元，投信賣超2.08億元，自營商賣超11億元，三大法人賣超32.30億元；累計上周，外資持續賣超478.3億元，投信買超21.08億元，自營商賣超54.7667億元，三大法人合計賣超512.09億元，八大公股行庫則續買超達120.32億元。5月以來，儘管國家隊大力護盤，但外資賣超不手軟，特別是挪威、沙烏地阿拉伯、及新加坡等三大國際主權基金大賣台股上看135億，衝擊指數上周收黑，終止周線連二紅。累計5月以來外資賣超1240.84億元，今年來賣超6350.86億元。

分析師表示，台股目前面臨技術面量價背離現蹤，基本面Q2、H2產業能見度未明，籌碼面外資持續賣超，消息面美中貿易之爭升溫等問題，此外，本周不確定因素還參雜台指期周三結算、520總統就職、521大陸兩會等情勢，皆影響投資人進場意願，目前短撐先看月線。(編輯整理：李慧蘭)

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