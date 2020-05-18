近期貨運物流業者建議，兩岸除了維持航班的五個航點之外，其餘航點縱使因疫情考量不開放載客的班機往來，仍應開放客機載貨運往來以滿足市場需要，對此，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，若在防疫上沒有妨害，就請相關航空公司盡快提出，會就此討論，如果有事當的規劃，沒有反對的理由。

(中時 )