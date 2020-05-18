開放兩岸更多貨機往來？指揮中心：適當規畫不反對 15:272020/05/18 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航747-400貨機。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期貨運物流業者建議，兩岸除了維持航班的五個航點之外，其餘航點縱使因疫情考量不開放載客的班機往來，仍應開放客機載貨運往來以滿足市場需要，對此，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，若在防疫上沒有妨害，就請相關航空公司盡快提出，會就此討論，如果有事當的規劃，沒有反對的理由。 (中時 ) #往來 #開放 #兩岸 #反對 #貨運 也許您會感興趣 推薦閱讀 扮兩岸新角色 國民黨不宜久拖 04:102020/05/14 焦點新聞 藍營兩岸論述 不致翻天覆地改變 04:102020/05/14 焦點新聞 蔡執政4年 僅6％認為兩岸會好 04:102020/05/14 焦點新聞 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:102020/05/14 兩岸藝文 新聞透視》防兩岸關係惡化 小英最大挑戰 04:102020/05/14 政治要聞 兩岸正循環的啟動閥 04:102020/05/14 時論廣場 台海情勢的四套劇本 04:102020/05/14 時論廣場 當大陸展現遠見和定力 04:102020/05/15 時論廣場 釋善意？520隔天綠委邀陸委會說明「兩岸關係新展望」 12:422020/05/15 政治 校園假日解封 須遵防疫規範 04:102020/05/17 地方新聞 生活熱門新聞 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波時局驟變... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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