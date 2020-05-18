新北市長侯友宜昨日批評中央在擴大紓困案不提供地方SOP「是不能？還是不會？」。新北市議員張志豪今日議會質詢侯時表示，侯近日表現刻意逆時中，是因為2022的陳時中，還是2024的鄭文燦，簡直是「大走鐘」。侯友宜表示，因為看到第一線痛苦，他才會跳出來製作紓困手冊，跳出來解決中央的困難，是他的責任。

新北市長侯友宜18日到新北市議會舉行市政報告，張志豪表示，市長會做事、肯做事深植人心，市民最期待看到捲起袖子的市長，口水少、政治操作少，但他認為侯友宜昨日在中和區公所對中央不提供手冊的批評，是刻意逆時中。

張志豪質疑，市長是受到什麼壓力突然急了，態度大改變，認為他在防疫期間「順時中」，但在紓困案卻突然「逆時中」，他認為這個不只是逆時中，是「走鐘」，陳時中部長也覺得很委屈，邀質疑侯友宜是因為2022的陳時中跟2024的鄭文燦。

侯友宜說，只要到第一線跑一跑，就可以了解地方同仁的痛苦， 很多基層做不到的，你要幫他擔，市府不斷向中央反映，中央卻沒有給地方答覆，透過手冊解決基層痛苦，何樂而不為？最痛心中央視若無睹地方痛苦。

(中時 )