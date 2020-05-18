北市考慮酒店實名制才能復業 指揮中心：不強制也不反對 15:302020/05/18 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市考慮酒店實名制才能復業，指揮中心：不強制也不反對。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市考慮透過要求採行實名制的方式讓酒店、舞廳復業，但今天中央流行疫期指揮中心舉行記者會時，有媒體詢問這樣是否涉及個資問題？對此指揮官陳時中表示，當然要用各種方式確保疫調時可以快速掌握接觸者，因此不一定要用名字，且名字也許有個資考量，所以中央政府強調的就是用實際能夠聯絡到的方式做登記就可以，至於縣市政府若認為能做到個資保護，要更嚴格管理，中央也不反對。 (中時 ) #考慮 #實名制 #復業 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙鐵何時解禁？交通部：逆時中步步解禁 10:582020/05/14 生活 指揮中心：對於在外國確診新冠肺炎的國人 都會給予關心 14:392020/05/14 生活 口罩實名制進化 藥局員工嘆：客人也「升級」了... 17:592020/05/14 生活 陳時中示範餐廳實名制 明訪知名滷肉飯連鎖店 14:472020/05/15 生活 北市18日場館首波解封 帶身分證採實名制入場 15:142020/05/15 生活 雙鐵戴口罩、禁飲食 林佳龍：端午前可望解禁 15:372020/05/15 生活 北市酒店拚解封 願採實名制 04:102020/05/16 地方新聞 北市首波場館解封 實名制入場 04:102020/05/16 地方新聞 南市酒店舞廳 守規定就可復業 04:102020/05/18 社會新聞 根本是以病毒綁架憲法 04:102020/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波時局驟變... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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