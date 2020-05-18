台北市考慮透過要求採行實名制的方式讓酒店、舞廳復業，但今天中央流行疫期指揮中心舉行記者會時，有媒體詢問這樣是否涉及個資問題？對此指揮官陳時中表示，當然要用各種方式確保疫調時可以快速掌握接觸者，因此不一定要用名字，且名字也許有個資考量，所以中央政府強調的就是用實際能夠聯絡到的方式做登記就可以，至於縣市政府若認為能做到個資保護，要更嚴格管理，中央也不反對。

(中時 )