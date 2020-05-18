去年在各大國際性小提琴大賽中表現傑出的新銳小提琴演奏家李齊（Richard），帶著在國際上比賽的優越成績回到了台灣，包括2019義大利第一屆「Progetto Guglielmo Competition 」比賽中獲得「決賽6強」的好成績，以及入圍了日本「仙台國際小提琴大賽」，更在2019維也納「Grand Prize International Music Competition」的比賽中獲得冠軍，在國際賽事中表現搶眼，一回台憑藉著深厚

的音樂底子與亮眼的外型，立刻被唱片公司網羅簽約。

李齊6歲開始學鋼琴、8歲即和西班牙音樂家桑吉特學習音樂美學與即興作曲，10歲就越級參加小提琴比賽，獲得五年級組第一名，同年暑假參加日本草津國際音樂大師班，接受法國小提琴大師Pierre Amoyai指導，並獲Amoyai教授譽為『真正有天份的小提琴手』。去年征戰各大國際小提琴比賽，獲得亮眼成績，為了『希望拉琴給更多的人聽』的理念回台，有著亮眼外型的李齊Richard去年首次從古典跨界到流行，首次參與電視電影《違反校規的跳投》演出，成為2020最受期待電影新星。

新銳小提琴演奏家李齊。（夏姿 • 陳SHIATZY CHEN提供）

電影殺青後終於有時間專心在小提琴演奏上，特地改編了小提琴的Cover，將大家熟悉的古典樂曲結合大眾喜愛的流行歌曲，象徵自己從古典樂界踏進了流行樂界，將會帶給大家更多音樂上的驚喜。除了音樂上有不同火花，也因李齊的外表更是受到許多網友們的關注及討論，粉絲們直說「長得太像彭于晏了」，還有粉絲直接認錯「原來彭于晏會拉琴」。

(中時 )