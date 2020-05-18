520總統就職將至，前總統馬英九今表示不會出席，並批蔡英文沒有做到一個總統該做的事。對此，資深媒體人黃創夏直言，「Errrr⋯⋯」，並提及2012年520，馬英九連任，李登輝和陳水扁有參加就職嗎？該反應也讓許多網友笑翻。

馬英九稍早表示已收到蔡總統就職典禮邀請，但他說他並不會出席。他提及，我們的國家在退步，包括自由、民主、人權法治及經濟都退步，且也沒機會參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）及RCEP（區域全面經濟夥伴協定），他感到非常憂慮。

對此，黃創夏在臉書發文指出「Errrr⋯⋯2012年520，馬英九連任，李登輝和陳水扁有參加就職嗎？」

網友則笑稱「一個不爽去，一個不能去」、「Errr... 我只想知道633沒做到就是代表中華民國進步嗎？」、「Errr..... 要前總統不出聲 好像都很難, 尤其是這位前總統」、「個人意願，馬先生是否參加應予尊重，但多說『蔡總統任內該做的，沒做』則風度盡失，再次赤裸顯示馬的『心胸狹隘』與『無自省能力』。馬的諸多承諾，不但未兌現，嚴重的是他『不回應、不說明、不道歉』。更嚴重的是他『不記得』」。

(中時電子報)