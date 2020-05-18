綜藝節目《奔跑吧4》29日首播，22日搶先播出前導片，新一季成員除原有人氣班底Angelababy、李晨、鄭愷、黄旭熙與宋雨琦外，加入新血陣容，包括蔡徐坤、郭麒麟以及資深演員沙溢。節目組釋出預告搶先看，為了重要的首集拍攝，全員脫下運動服，換上隆重禮服，Angelababy一襲華麗閃亮婚紗登場，宛如女神降臨，而一旁蔡徐坤大展紳士魅力幫忙提裙擺的畫面，也讓粉絲直呼：「不知道要羨慕誰！」

有「小獵豹」之稱的鄭愷，因電影拍攝需求毫不顧忌進食，如今體態相比前一季有明顯變化，多了鮪魚肚，胖了12公斤，體重竟然重過「大黑牛」李晨，暫時只能在回顧畫面中看到他矯健的身影，他信誓旦旦保證新一季中，會讓大家見證他重回少年的英姿。隨著節目陸續錄製，鄭愷15日也在微博發自己的健身照，露出二頭肌證明自己要變回小獵豹的決心。

蔡徐坤（中）幫Angelababy提裙擺。（愛奇藝台灣站提供）

而蔡徐坤也展現調皮大男孩的一面，不僅拿玩具嚇其他嘉賓，還大跳熱舞，但在泥潭遊戲環節中，他一改偶像形象跌入泥潭，為了獲勝，他滿臉泥巴也在所不惜，展現滿滿勝負欲。

(中時 )