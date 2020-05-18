世界何等之大，必須時時刻刻要有求新求變之心，在人生這條道路上才能不虛此行。5月25日起，每週一至週五，每晚18:00由張啟楷主持的「旗楷得勝」，以詼諧輕鬆的方式，和你聊聊上知天文、下知地理，舉凡時事、健康、理財；甚至家庭、人生、感情事，都能以張啟楷觀點譜出你所不知道的新世界！

張啟楷畢業於國立台灣大學政治學系碩士在職專班，曾擔任年代電視新聞部副總編輯、TVBS主持人、中天新聞台《張啟楷新聞現場》、中視數位台《阿楷兩岸開講》、任職年代新聞台政論節目《新聞追追追》主持人、擔任優傳媒社長，一直都從事媒體業的他，這一回，變身各大庶民行業角色，咖啡師、製鞋師、運將、警衛大哥、小販老闆、修車行老闆，隱身在社會各個角落，以最雪亮、犀利的觀察力，透析最接近你我身邊發生的大小事。

想要聽聽張啟楷怎麼說嗎？5月25日起，每週一至週五晚間18:00，準時於中時電子報youtube及中時電子報粉絲團、快點TV粉絲團播出，我們不見不散！

(中時電子報)