高雄市鳳山區忠孝國小學生許靖唯，患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，導致左眼無法閉合、左鼻孔也喪失功能，因家境貧困，從小與阿嬤相依為命，但她並沒有自暴自棄，反而憑著自己熱愛音樂的努力與天賦，以歡笑、熱情與自信回應自己生命，她的故事透過羅慧夫顱顏基金會放送感動許多人，獲選2020年總統教育獎，阿嬤及全校師生都以她為榮。

今年10歲的許靖唯，出生時就罹患嚴重顱顏不全，顱顏從嘴巴裂到左眼，因而住進加護病房，雖然動過多次修補手術，至今左眼仍然無法閉合、左鼻孔也無功能，從眼睛及鼻孔流出分泌物更是令她生活充滿困擾。

但命運坎坷的許靖唯並沒有放棄人生，反而在她熱愛的音樂領域大放異彩，憑著自己的天賦與努力考上忠孝國小藝術才能班，主修打擊樂，近年參加各項比賽與演出都有極為傑出成績，未來夢想當歌手，把她的專長及歡樂帶給大家。

許靖唯連續2年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人，今年更獲選總統教育獎，阿嬤得知消息後，留下感動的淚水，她表示，許靖唯自幼2人相依為命，知道孫女的表現讓她驕傲不已，也感謝大家的關心，她和許靖唯並不孤單，會更勇敢面對未來並回報社會。

許靖唯是班上同學眼中的開心果，有她在的地方就有歡笑、有她在的地方就充滿陽光，她總是能用最燦爛的話語、最短的速度逗樂大家，沒有人能從她的臉上感受到一絲絲的自怨自艾，她就像照耀在忠孝國小的陽光一樣，永遠都用那麼的熱情、自信、樂觀與活潑的溫度帶給大家溫暖。

目前阿嬤只靠著許靖唯2個姑姑每個月給予微薄生活費度日，還省吃儉用，將錢都存下來留給寶貝孫女，因為她始終擔心自己還有多少能力與時日能陪伴許靖唯、日後許靖唯要如何維持基本生活和追求夢想，畢竟以目前拮据的經濟情況，要支持許升上國中學習音樂和日後龐大的手術費用，都是相當可觀的費用支出。

(中時 )