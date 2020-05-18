桃園市因辦理汰換管線工程，桃園區和蘆竹區約5500戶將從22日22時起停水19小時，呼籲民眾提前6小時儲水備用，並關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

為辦理「桃園區國際路二段(永安路至大興西路三段)汰換管線工程」，預計於109年5月22日22時起至109年5月23日17時止，停水19小時進行施工，請民眾預先儲水備用。

停水區域包括桃園區中成里、中埔里、西埔里；蘆竹區：新興里。 水壓降低區域有蘆竹區上興里、中興里、大竹里、上竹里，停水戶數約5,500戶。

為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https：／／www.water.gov.tw／mp.aspx？mp=1。

(中時 )