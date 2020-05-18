在影視節目中，我們時常可以看到皇帝穿著龍袍坐在大殿上，冷峻嚴肅地看著下面的臣子，帝王氣概一覽無遺。龍袍是皇帝的專屬服裝，它生來就是為了體現皇家的權威，但是，古代龍袍大多不洗，那衣服上的味道怎麼讓人受的了？其實，朝廷專門製作龍袍的人高達2千多人，因此每年送進宮中的龍袍數量非常多，皇帝可以換著穿，甚至一件只穿一次；另一方面，即使衣服真的有味道，他們也會用香薰掉。

古代龍袍大多是不洗的，一方面古人對於衛生的重視程度較低，另一方面龍袍上的刺繡經過水洗以後容易變形，更何況在古代本就不流行洗衣服，即使衣服髒了或有味道，大多也都是用香熏，用水洗衣服是窮人才會做的行為。

不過問題就來了，古代的龍袍基本上永遠都不洗，那麼它上面的味道怎麼受的了？這個問題的答案其實透露出皇家的財力，龍袍的製作成本極高，幾年才能做出一件，因此許多人都認為就算是皇帝也沒有多少龍袍，總是要穿很多次。

但實際上，朝廷對於製作龍袍的投入令人震驚，比如清朝時，光專門負責製作龍袍的就有2千多人，但他們的工作就是日夜為皇帝製作龍袍，就算龍袍製作困難，在如此多人的努力下，每年送到宮中的龍袍數量也是非常多的，因此皇帝完全可以換著穿，甚至每件只穿一次。

古代皇室就是這麼做，對於他們來說，只要衣服穿過，就已經值得世人稱讚他們節儉為民了，如果像崇禎那樣在衣服上打補丁，那更是一個朝代才出一位，因此，大多數皇帝的龍袍極多，許多衣服可能經過艱辛而漫長的製作，花費大量財力，最終連讓皇帝穿上的資格都沒有，既然都沒有穿，龍袍上當然沒有味道。

而且皇帝並非時時都穿著龍袍，他們只需要在特定的場合穿著龍袍，平常穿的都是常服。即使衣服真的有味道，也會用香熏掉，當然能做到這一步的，基本上都是歷史上有名的節儉皇帝，因為普通皇帝的龍袍根本不可能會有味道，只能說對於皇家的奢侈，對於現代人的我們還是難以想像。

(旺報 )