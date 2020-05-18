台灣政府與美國史丹佛醫學院共同合作一項國外旅客檢疫和檢測計畫，提供重啟國際旅遊新規章，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳證實這項合作計畫，將研究互信的兩國之間，若旅客出境前實施檢疫措施，入境後可望縮短14天隔離檢疫時間。

指揮官陳時中表示，台美這次合作研究的重要性在於，有可能成為未來各國邊境解封的操作指引，也將是「台灣模式」成就的一環。

史丹佛大學台裔教授王智弘寫計畫，向台灣提出下個月實行與史丹佛醫學院合作的計畫，讓500人從舊金山飛往台北，這500人飛行前病毒檢測皆為陰性並在登機前就完成隔離。他們在入境台灣後會進行14天隔離，並且每兩天做一次病毒檢測。

張上淳今天證實，美國史丹佛大學公衛專家跟我們提雙邊研究計畫，當中有想法，提到那邊登機前先篩檢，一定時間確定陰性者搭乘班機，進到另一個國家。如果是美國飛台灣，入境後台灣也做依樣的居家檢疫模式，當中，有一群人，定期篩檢，看看是否前端已經做了篩檢檢疫後，到我們這裡後不用等十四天就證實確實不會有病毒帶到國內，

相較原始模式起飛前沒有篩檢檢疫等，等到國內進行十四天檢疫，兩種作法兩邊做一個對照比較，是否有可能在前端有處置後，到了對方國家就不一定要被關十四天。

張上淳表示，這次計劃案的構想還在討論中，史丹佛大學認為是否六月開始執行，但還需要討論清楚看怎麼執行，張上淳說，這個研究室希望討論清楚，「萬一病毒將長久持續存在世界各國，檢疫的天數是否有變通和修正的可能性？或許不用每個國家都檢疫14天，因為這對國際間的交流會造成很大的影響。」

對此雙邊研究計畫，陳時中表示，目前台灣也只允許符合特殊情況的外籍人士入境，入境後也要求居家檢疫14天。不過，台灣未來勢必要有某種程度的開放，「當然希望時間可以縮短來」，但還需要有科學證據支持的方式。「我很高興，因為對方的機構是可信任的，台灣也是可信任的」，未來這樣的研究發表出來，對於世界各國未來邊境解封互相交流會有幫助，「如果能夠成為一個guideline（操作指引），也是台灣模式成就的一環。」

(中時 )