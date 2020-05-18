大陸兩會將於21日開幕，騰訊創辦人馬化騰今年計劃向兩會提交七份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等熱點問題。

作為來自互聯網科技產業的一線代表，馬化騰結合產業互聯網在新冠肺炎疫情防控、復工復產復學過程中的重要作用，建議加快制定產業互聯網國家戰略，壯大數位經濟；建議發揮「互聯網＋」優勢助力「後脫貧時期」鄉村振興，加大新基建在農村地區的部署和投入，讓廣大農民共享數位經濟發展紅利。

今年計劃提交的建議內容還包括：推進制度與技術創新，提升醫療衛生服務、增加醫務人員獲得感；進一步提升金融科技水平，積極應對金融開放背景下的國際競爭與挑戰等。

繼去年兩會提出加快發展產業互聯網、促進實體經濟高質量發展的建議並獲國家部委答覆後，馬化騰今年進一步提出「關於加快制定產業互聯網國家戰略壯大數字經濟的建議」。

建議稱，大陸數位經濟正在邁向一個以新基建為戰略基石、以數據為關鍵要素、以產業互聯網為高級階段的新時代。應把產業互聯網放在新一輪科技革命和產業變革的歷史大潮中來謀劃，從國家戰略的高度重點推進，不斷壯大數位經濟實力。

建議提出，加強頂層設計，制定系統推進產業互聯網發展的國家戰略，重點研究推動新基建、各行各業數位化轉型、智慧城市、科研創新、網路訊息安全等方面的工作。馬化騰建議，加快推進雲計算等新基建，築牢數位經濟發展的戰略基石；以「數據中台」建設為重點和突破口，進一步推動數據開放共享，創新推動智慧城市、智慧鄉村建設，提高數字化治理水平；持續推進開源協同創新生態，打造產業互聯網「朋友圈」，提昇科研創新數位化水平，同時加大產業安全投入，為數位經濟高質量發展保駕護航。

建議還提到，應以產業互聯網為突破口和著力點，打造具有國際水準的產業互聯網平台，推進國民經濟各行各業的互聯網化和數位化進程。如在製造業領域，加快智慧工廠建設，培育一批基礎性、行業通用的工業APP，積極探索應用共享製造等新模式；在零售業領域，鼓勵量大面廣的實體店探索使用雲、小程序、直播等數位化工具，展開線上線下一體化自主運營，增強觸達用戶和服務用戶的能力，促進無接觸經濟發展。

(工商 )