因疫情受到控制，投資人樂觀看待日本政府進一步對大城市鬆綁管制，但仍警覺美國總統川普對華為供應鏈擴大管制，造成的兩國緊張關係。

周一亞太地區股市普遍跟隨向好，日經225指數周一僅在上午小幅波動，下午收盤小漲96.3點或+0.48%，為20133.7點。東證一部指數漲5.52點或+0.38%，為1459.29點。

在證交所33個分類中有3分之2類股收盤走高，採礦、漁業和森林、資訊和通信表現最好。

在個股表現方面，憂心美中在半導體供應鏈上的攻防，螢幕控股(Screen Holding)跌13.7%，報4780日圓，東京電子跌3.7%，報21700日圓，測試設備廠Advantest跌4.3%，報5100日圓。

軟體銀行(SoftBank)在董事會通過5000億日圓股票回購計畫後，股價上漲1%。

三井住友金融集團漲3.5%，該集團年度利潤超越對手三菱金融。

百年紡織大廠Renown上週五以139億日圓債務申請破產，今日Renown股價大跌38.5%。

日本郵政暴跌14.3%，該公司上年度淨利下降26.8%。

(時報資訊)