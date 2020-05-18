台微體(4152)宣布關節炎長效止痛藥物TLC599的二期臨床「次群組」試驗的良好分析數據獲得2020年國際關節炎研討大會(Osteoarthritis Research Society International World Congress, OARSI)青睞，並受到精選節錄，發表於編號722，《退化性關節炎與軟骨》(Osteoarthritis and Cartilage )刊物中。

台微體先前已公佈所有受試族群試驗分析結果顯示，與安慰劑相較，TLC599具有顯著的疼痛抑制療效，並且從第1週持續至第24週皆維持良好的止痛效果。而此科學摘要中，各「次群組」之間的分析結果相當一致，再次印證了TLC599抑制疼痛療效穩健性。

台微體總經理葉志鴻表示，在「次群組」的分析中，看到與整體分析一致的結果，這些發現進一步證實了TLC599潛在的實力，只要施打一針便能緩解各種不同階段退化性關節炎的疼痛與不適長達半年之久。

TLC599乃台微體獨家「BioSeizer」長效緩釋配方之地塞米松磷酸鈉藥物。在一個多中心、隨機分配、雙盲、安慰劑對照二期試驗中，其主要意圖治療群組分析顯示，與安慰劑相較，單一劑膝關節腔內注射的12毫克TLC599能夠具有統計意義且持久地抑制膝關節炎疼痛並且改善身體機能長達24週。

(時報資訊)