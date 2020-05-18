台灣大(3045)今日宣布，旗下影音串流平台myVideo響應11家本土OTT平台，首度串聯發起「＃我就正」社群活動，以實際行動支持正版授權內容，從即日起，myVideo臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，並同步分享「版權小知識」，期望民眾用行動支持OTT平台的正版高畫質影片。

台灣大myVideo表示，台灣每年因盜版所損失金額高達283億元，對正版業者傷害甚深，雖然這些盜版影片免費，但常會發生播放速度不穩、畫質不佳、聲音忽大忽小、字幕翻譯錯誤等諸多令人詬病的問題。myVideo全站影音內容皆為正版授權，並提供HD、甚至4K超高畫質、杜比環繞音效、多國字幕、多國發音選擇等服務，讓用戶在體驗上更有感。

身為台灣本土影音平台一份子，myVideo支持正版影音不遺餘力，除獨家引進BBC英國影集內容，也用行動支持台灣原創戲劇，投資《做工的人》等戲劇，以優質本土作品呈獻給台灣觀眾。

由OTT平台發起的「＃我就正」活動，串連台灣12家正版OTT平台，包括myVideo、CATCHPLAY+、ELTA.TV、GagaOOLala、Giloo紀實影音、Hami Video、LiTV線上影視、friDay影音、Vidol TV、四季線上、歡樂看Fain TV等，即日起至5月22日18:00為止，各家臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，以及在粉絲團分享跟「線上影音」相關小知識，讓大眾更了解正版串流平台。

(時報資訊)