20150203中天新聞 不堪凌虐！ 苦情鄧如雯痛下手狠殺夫

「十年修得同船度，百年修得共枕眠」，講的是夫妻緣分。然而這個緣分，並非總是善緣，甚至還會是糾纏不清的孽緣。究竟是什麼樣的緣分與仇恨，讓一個才20歲出頭的年輕少婦，用鐵鎚和水果刀終結丈夫性命，而犯下殺夫大罪的她，竟獲得眾多同情與聲援，替她向時任法務部長的馬英九求情？

1993年10月27日，板橋一名22歲的少婦，趁丈夫熟睡，先用鐵鎚重擊他頭部，接著用水果刀狠刺，白刀子進、紅刀子出，丈夫因失血過多而慘死。這名少婦叫做鄧如雯。究竟是怎樣的深仇大恨，讓正值花樣年華的少婦，狠心殺夫？

原來，鄧如雯的丈夫林阿棋，不但是她丈夫、兒子的爸爸，更是強暴她的惡狼。大鄧如雯20多歲的林阿棋，是家中么子，在地方上逞兇鬥狠，曾被列入流氓名單而管訓二年。之後在家人勸告下經營葬儀社。

1994年8月，鄧如雯挽著父母親的手走出法院，對關心她的大眾致謝。（中時資料照 吳方明攝）

而鄧如雯的母親經營檳榔攤，林阿棋是常客，性侵鄧母長達1年，並將鄧家視為禁臠，動輒暴力威脅，毆打鄧父、拿硫酸潑灑鄧母，造成鄧母右眼失明住院。就在鄧母住院期間，林阿棋將狼爪伸向年僅15歲、就讀國三的鄧如雯，悲慘的是，鄧如雯不但遭性侵、更因此懷孕。

民風保守的年代，加上林阿棋暴力威脅，鄧如雯不得不嫁給這個性侵她的男人。嫁了之後苦難終結？當然不是。這個因暴力而展開的婚姻，依舊是持續的暴力、毆打、威脅與揮之不去的恐懼。

1994年1月，鄧如雯殺夫獲得來自社會各界的聲援，在她還押時派代表予以精神安慰。（中時資料照 張家榮攝）

這樣的生活持續7年，直到林阿棋竟然企圖染指鄧如雯的妹妹，她終於再也忍不下去，用林阿棋釘棺材的鐵鎚狠狠重擊、森白刀子深深插入，終於，她的世界瞬間安靜。

「我一時衝動，殺死丈夫我也很後悔，但我只希望法官從輕量刑，讓我能早日返家照顧小孩。」、「你知道嗎？丈夫被感訓的日子，反而是我最快樂的時光」，鄧如雯自首後的自白，多麼令人心痛。

1994年2月26日，鄧如雯殺夫案，婦女團體在民進黨籍立委葉菊蘭、國代蔡明華、吳清桂等人率隊下，向法務部長馬英九陳情。（中時資料照 王興田攝）

板橋地方法院一審，依殺人罪判處鄧如雯5年6個月處有期徒刑。但婦女團體包括晚晴婦女協會、婦女新知協會、民進黨婦展會，聯合起來上訴，並要求比照美國羅瑞娜（Lorena Bobbitt）閹夫案，讓鄧如雯接受精神鑑定，還向時任法務部長的馬英九陳情。

二審法院終於允許鄧如雯接受鑑定，三軍總醫院精神科出具鑑定證明，鄧如雯在案發時精神極度耗弱，並處於短暫而似失智性之低度偏差化行為，縱使鄧如雯案在殺夫後能清楚陳述案件細節，依舊符合精神耗弱的條件，法院最終改判有期徒刑3年。鄧如雯服刑1年半後表現良好，假釋出獄，隱姓埋名帶著2個兒子遠走高飛。

從此，這世上再沒了「鄧如雯」這個人，但更重要的是，《家庭暴力防治法》卻應運而生。1998年5月28日，立法院完成三讀，1999年6月24日總統公施行，台灣正式成為亞洲第一個實行家暴法的國家。

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(中時電子報)