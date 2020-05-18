台灣新冠疫情連11日無新增病例，本土已36天無確診。在因應疫情暫時停止營業的舞廳就點等何時可重開，及營業後相關規定，北市副市長黃珊珊質疑，中央提出政策沒有了解地方實際狀況。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回覆「到底是跳舞重要還是防疫重要？」他表示，舞廳開放需遵守防疫基本措施，確保以「實聯制」方式能聯絡到民眾就可以。

因應防堵新冠肺炎疫情，而暫停營業的舞廳及酒店何時能解禁，是近期被各縣市關注的討論焦點之一。台北市副市長黃珊珊日前對於中央訂定的防疫原則持質疑態度，指出「兩人跳舞要怎麼保持社交距離？飲酒作樂的人怎麼做到所謂架設隔板？」認為中央沒有了解地方實際狀況。同時黃珊珊也表示北市府將務實面對，確認可行則以實聯制來管制，並安排定期人力檢查相關場所等措施完備後予以開放。

面對北市副市長黃珊珊的質疑，疫情指揮官陳時中於今日記者會笑說，「這思考沒有那麼複雜」，強調「到底是跳舞重要還是防疫重要？」

陳時中說若民眾想要跳舞，那就需要遵循防疫的基本來做，不能說跳舞比較重要就不予理會，都必須要在能保持健康行為的架構內運作。

「跳舞也可以戴口罩，如果可以跳遠一點那就不用戴」，他對實聯制部分表示，民眾「不一定要以名字登記，只要聯絡到就可以」。實聯制最主要是在確保疫調進行時，能對於個案足跡與資料有所快速掌握，況且紀錄個人姓名可能涉及個資問題；後續陳時中也稱讚縣市政府的管理能力佳，處理上應不會遇到太多問題，而各地政府欲執行提供更嚴格管理措施，則疫情指揮中心不會干涉。

(中時 )