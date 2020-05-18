大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，目前RCEP（區域全面經濟夥伴關係）貿易協定談判已改為視頻會議，相關談判磋商還在正常進行。王受文表示，中方支持印度在合適的時間重返RCEP談判。王受文稱，目前RCEP法律文本審核已完成將近80%，預計6月底前能結束。

在RCEP談判中，東盟是起中心的作用，大陸一直支持東盟的中心地位。各方將爭取在年內領導人再次開會時，能夠簽署RCEP協定。這對本地區應對疫情負面影響、提振貿易投資意義重大。

此前5月3日，新加坡貿易和工業部長陳振聲也表示，雖然新冠疫情對有關談判工作造成了一定的影響，但是RCEP貿易協定仍有望於2020年底正式簽署。

2012年8月，東盟十國、大陸、日本、韓國、印度、澳大利亞和紐西蘭的經貿部長就達成了開展RCEP貿易協定談判的一致意見。2019年11月，談判工作基本完成。但在結束談判前，印度基於保護本國產業的需要，宣佈退出RCEP談判。其餘15國在表示願意接納印度重返協議的同時，宣佈結束談判，啟動法律文本的審核工作，並希望在2020年內正式簽署這一貿易協定。

王受文表示，前不久，其餘15國通過RCEP貿易談判委員會主席向印度發出了重返談判的邀請。

(中時電子報)