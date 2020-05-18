中市江姓受刑人家屬今天出面指控「台中看罔顧人守所命」，指稱42歲父親因竊盜案進看守所服刑，家屬11日視訊會客時意識及行動正常，但13日因酒精戒斷症送培德醫院，診斷出顱內出血、腦中線位移，而緊急轉送中國附醫，17日死亡。家屬質疑父親為何顱內出血？要求所方給個交代；台中看守所回應，均依專業醫囑處理，戒護等資料已送檢方，待明天解剖釐清案情。

江男的兒子出面指控，他父親因竊盜案被判3個月，5月6日進台中看守所服刑，母親在5月11日到看守所視訊會客，父親還意識清醒、行動能力正常；家屬在13日接到所方通知表示，父親出現酒精戒斷症狀，培德醫院醫師會診認為需住院治療。

江男兒子說，父親在15日下午1時送進培德醫院住院，行動都遭束縛；16日清晨5時，培德醫院診斷父親顱內大量出血、腦中線位移，需要緊急開刀，而轉送中國附醫搶救。

江男兒子指控，經醫師診斷認為，父親已呈現3度昏迷失去意識、無自主能力，若開刀可能導致腦死，成為植物人；至於顱內出血及腦中線偏一部份，疑遭重擊或是摔倒，家屬才忍痛決定放棄急救。

他指出，父親42歲，曾有酗酒習慣，但服刑前身體並無異樣，為何父親會有顱內出血狀況，到底是遭誰重擊？要求看守所要給家屬一個交代。

台中看守所回應指出，該收容人之前沒有異狀，在11日、12日有反映身體不適，經送看守所的衛生科看診，15日送培德醫院治療，所方均依專業醫囑處理，戒護等相關資料都已送檢方，絕對沒有隱瞞，檢方將於明天會同法醫解剖釐清案情，至於其他問題則因個資法無法對外說明。

(中時 )