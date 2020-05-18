府新人事 顧立雄任國安會秘書長 16:262020/05/18 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文520將就任第二任期，總統府發言人黃重諺宣布，前立法院長蘇嘉全將擔任總統府秘書長，金管會主委顧立雄擔任國安會秘書長，國安會秘書長李大維轉任海基會董事長。另外，行政院發言人Kolas Yotaka將出任總統府發言人，是第一位原民發言人。 (工商 ) #國安會秘書長 #總統府發言人 #顧立雄 #總統蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行獲利一定衰退 顧立雄只盼三件事不要發生 11:492020/05/14 財經 留任或高升？金管會顧立雄4字回應 11:502020/05/14 財經 勞工假紓困真消費 顧立雄：也是可振興消費 14:052020/05/14 財經 政院敲定財政5部會 黃天牧接金管會、顧立雄另有安排 22:362020/05/14 政治 顧立雄：銀行今年獲利有壓 力求三不 04:102020/05/15 財經要聞 獨家》顧立雄鯰魚成520布局活棋 接財經政委呼聲高 13:112020/05/16 財經 蘇系點將 顧立雄2022攻新北 04:102020/05/17 政治要聞 跟蘇揆吵架才轉任國安會？顧立雄：子虛烏有 09:522020/05/18 財經 承認接國安會秘書長 顧立雄：人生充滿驚奇 11:072020/05/18 財經 淡淡遺憾 顧立雄搞定一政策卻來不及宣布了 11:112020/05/18 財經 政治熱門新聞 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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