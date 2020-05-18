總統蔡英文520將就任第二任期，總統府發言人黃重諺宣布，前立法院長蘇嘉全將擔任總統府秘書長，金管會主委顧立雄擔任國安會秘書長，國安會秘書長李大維轉任海基會董事長。另外，行政院發言人Kolas Yotaka將出任總統府發言人，是第一位原民發言人。

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