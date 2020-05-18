三星(Samsung)在 2019 年下半年推出的 Galaxy Note 10 系列，罕見的並不支持 Gear VR，或許就是三星將退出 VR(虛擬實境)業務的號角。Samsung XR 官網指出，三星即日起就正式中止 360 度影片上傳服務，且在其他商店上架的 Samsung VR Video 等VR相關軟體都將陸續下架，代表三星將會全面退出 VR 領域。

Samsung XR 官網宣布，即日起就不再接收 360 度影片上傳服務，且 Samsung XR 以及 Samsung VR 影片的客戶端(App)都不會再接收更新。預計在 2020 年 6 月 30 日，Samsung VR - Video(Samsung VR 影片) App 就不再支援 Facebook 旗下的 Ocululs Go、Oculus Rift 或是 Oculus Quest 的頭戴式顯示器(HMD)，並且會由 Oculus 商店中下架。

而在 2020 年 9 月 30 日，所有 Samsung XR 使用者帳號將被禁用和刪除，也就是說所有使用者的帳號資訊和相關資料將從 Samsung XR 服務中永久刪除。所有已發布的影片將從 Samsung XR 服務中刪除。Samsung Gear VR 或 Windows Odyssey 將不再支援 Samsung VR 影片應用程式。此外，此應用程式也將從 Oculus 和 Microsoft Mixed Reality 商店下架。Samsung XR 行動應用程式將不再支援 Android 裝置。此外，此行動應用程式也將從 Galaxy Store 和 Google Play 中下架。

從上述布局來看，很明顯代表三星將會全面退出 VR 業務。三星與微軟(Microsoft)、宏達電(HTC)、Facebook(旗下的 Oculus)都算是早期投入 VR 研發的企業，由於 VR 內容對比 AR 內容的特性(內容完全虛擬，戴上 HMD 之後無法感知外界資訊等等)，在近幾年來發展略略為落後於 AR 相關服務。目前，雖然 HTC、Facebook 等持續有推出全新的 VR HMD，但是相關業務還沒有進入爆發期，仍舊屬於前期需要大量投資的階段。三星退出 VR 領域，除了將有效止血，降低研發支出與虧損外，也可能代表對於 VR 產業前景不甚看好的預期。

(科技)