國光客運為嘉義市客製化的低底盤電動巴士在市區試營運。（廖素慧攝）

外貿協會董事長黃志芳（由前至後）、嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧及議員試乘電動巴士。（廖素慧攝）（廖素慧攝）

嘉義市低底盤電巴車頂有卡通畫、木製拉環，是用在地元素的客製化城市美學設計。（廖素慧攝）

國光客運客製化的低底盤電動巴士，目前在嘉義市試營運，市長黃敏惠與外貿協會董事長黃志芳18日試乘，黃志芳說，國光客運整合製造技術及營運管理模式，且能客製化，可以整套外銷到世界各國，擴大台灣的影響力。

黃志芳說，電動車及電動巴士是未來各國推動的主流產業，電巴是城市的重要交通運輸，台灣結合IT產業、電動巴士上下游產業，將設備、Know-HOW及大眾運輸整體解決方案作成「整合式電巴」，在國際市場有競爭優勢。

黃志芳說，國際市場預估2025年全球電巴需求量有120萬輛，國光客運有豐富的經驗，可以幫助東南亞國家縮短建置大眾運輸交通系統的時間，目前有馬來西亞、印度、菲律賓、柬埔寨等國家洽商發展電巴。

黃敏惠說，嘉義市是全台灣率先做到100％電動公車運輸網絡的城市，且車體外型、車身彩繪、內裝陳設、票卡、站牌到候車亭，都有城市整體美學設計。

黃敏惠說，台灣設計、製造的國產品牌嘉義市電動公車，從嘉義出發，要進軍海外，打亞洲盃、世界盃，讓嘉義市被看見，更讓台灣的實力被看見。

(中時 )