迎接畢業季到來，中國醫藥大學18日舉辦藥用化妝品學系第15屆畢業果展，共46名學生展出他們自行研發的一系列產品，其中包含清潔用品、保養及香氛、彩妝產品等，而有感於新冠肺炎疫情衝擊全球，中醫大校長洪明奇特別鼓勵師生未來朝消毒、抗菌方向發展，兼顧人們健康。

這場畢業展共分成4大展櫃，分別為希臘展櫃、中國展櫃及日本展櫃、埃及展櫃，校方指出，希臘展櫃以希臘雕刻為藝術主軸，結合香氛產品；中國展櫃則標榜中國青花瓷，以清潔用品為主；日本展櫃主題為櫻花，著重在保養品類；埃及展櫃則以彩繪呈現，透過彩妝重現古埃及宗教色彩。

洪明奇在開幕式致詞指出，藥妝學系學生在畢業展中呈現他們學習與集體合作、創新設計的成果，而因近來新冠肺炎疫情肆虐全球，鼓勵師生們未來可開發具有消毒抗菌元素的化妝保養品，不但兼顧民眾健康，也讓社會看到學校的教學研究成果。

校方指出，今年畢業展主題為「妝，致藝術」，展期從18日起至24日，因在防疫期間，特別以語音導覽方式向參觀者介紹各個展櫃特色，藉以減少飛沫傳染風險。

(中時 )