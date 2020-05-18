百萬人口大縣人口外流，在彰化縣議會定期會上引發多名議員關注，要求重視青年就業、創業與高房價問題；彰化縣長王惠美強調，縣府團隊近年積極爭取交通建設，和二林精密園區等，盼能提高交通便捷度，讓更多青年願意留在彰化就業。

彰化縣人口最高曾達到131萬人，但自2011年起逐年緩慢流失，如今人口數已減至127萬多人，足足少了一個北斗鎮的人口，彰化縣議員張瀚天、吳韋達和蔡家豪都針對青年人口外流發言關切，盼縣府重視，盡速研擬對策，避免人口一再移出，若總人口數低於125萬人，現有副縣長編制恐將從2人減至1人。

根據統計資料，2017年彰化縣青年人口遷出人數8851人、移入人數則為8053人，負成長800人；吳韋達指出，光是一年外移人口就比遷入的年輕人高出一成，人口問題就這樣緩慢流失掉，讓人不知不覺，呼籲縣府應從改善低薪、就業與居住環境等，提出整體規劃。

王惠美表示，自2010年台中市合併升格後，彰化縣平均每年減少3千人至5千人，為了促進青年創業與就業，縣府將在鹿港設置青創基地，今年勞工處青年發展暨就業服務科正式掛牌成立，並有單一服務窗口。

王惠美強調，將會努力讓人口維持在127萬至130萬人之間，除了彰化鐵路高架、爭取中捷綠線延伸彰化，讓交通更便捷，提高年輕人留在家鄉的意願；全縣高收入的青農已達到1300人，未來將繼續加強日托、長照，照顧年長者與幼童，讓年輕人無後顧之憂，努力經營事業。

(中時 )