總統府祕書長陳菊昨在臉書宣布，520之後她不再續任總統府秘書長，但對於外界盛傳將接掌監察院長一事，陳並未多做回應。不過，各界更關注的是，花媽離開總統府後，菊系人馬的動向將為何？

520將至，雖新冠肺炎持續蔓延，但民進黨內閣布局並未因此停下腳步。在政院方面，行政院長蘇貞昌續任，內閣異動不大；反倒是前立法院長蘇嘉全接任總統府秘書長，成為這波人事改組焦點，媒體更盛傳這波人士變動是菊系和英系的派系鬥爭的開始，讓與陳菊友好的台北市議員梁文傑看不下去，直言「有誰會立法院長不要，去接總統府秘書長，這太傻B了吧？」

《信傳媒》更引用府方高層話語指出，為民進黨執政初期，已脫離中央太久，才會延請高雄市府的官員協助，但不能說待在高雄就是菊系人馬。然綜觀中央的閣員來看，的確遍布不少陳菊子弟兵：如新任文化部長李永得、勞動部長的許銘春、警政署長陳家欽、中華郵政董事長吳宏謀、衛褔部政務次長的何啟功、交通部次長王國材等人，皆被外界視為菊系人馬，如今陳菊離開總統府，這些人的動向都將受到外界關注。

(中時電子報)