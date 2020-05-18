嚮往富士山的遊客今年夏天要失望了，擔心人潮過多導致新冠肺炎疫情再度爆發，日本靜岡縣今（18）日正式宣布，該線管轄的3個登山路線今年夏天不對外開放，另外山梨縣先前已經宣布不開放該縣的登山路線，換句話說，富士山今年夏天會封山。

日本共同社報導，靜岡縣今日正式宣布，由於擔心人潮擁擠，導致新冠肺炎疫情再度爆發，今年7月10日至9月10日間為期2個月的開山期，該線管轄的御殿場線、須走線、富士宮線等3個登山路線將不會對外開放，沿路的山屋也會暫停營業。

每年7月至9月是富士山的開山期，其他時間封山。攀登富士山主要有4個登山路線，包括位在靜岡縣的御殿場線、須走線、富士宮線，另一條是由山梨縣管轄的吉田縣，不過山梨縣已在15日宣布，開山期間不開放該條登山路徑。

換句話說，今年夏天富士山封山，也是1960年靜岡縣開始管理登山步道以來，首度封山。

(中時電子報)