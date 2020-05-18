台中市霧峰區公所規畫串連「中心瓏登山步道」與「望月峰─獻堂登山步道」，提出打造「霧峰生態植物園區」地方創生計畫，交通部長林佳龍今（18）日親赴現場實地了解，表示後續將督請觀光局全力支持協助。

林佳龍指出，此計畫完成後除可供遊客休憩，近距離觀賞霧峰、遠眺台中市美景，還能讓遊客登山健行、更深層認識霧峰農業，達到寓教於樂目的，加上串連周邊景點，可望打造為觀光熱點，預期能帶動霧峰觀光、提升周邊就業人口。

台中市霧峰區公所表示，未來希望串聯「中心瓏登山步道」起點與「望月峰─獻堂登山步道」終點，以林間棧道及瞭望平台方式，利用既有林間小徑及農路，依地形區域畫分多種原生植物林區及動植物復育區，提供遊客探訪自然森林，體驗生態之美。

霧峰區公所表示，「霧峰生態植物園區」盼以利用既有森林生態，開發具旅遊、環境及休閒機能兼具的台中後花園。全案經費預估1800萬元，已納入地方創生爭取交通部觀光局補助，獲得交通部觀光局1080萬元補助。

(時報資訊)