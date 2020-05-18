愛看書的孩子不會變壞！2020年第28屆台北國際書展因疫情影響，考量參展效益及民眾觀展意願，由文化部與財團法人台北書展基金會共同宣布停辦；然書展停辦，閱讀不停息！文化部舉辦「2020年第28屆台北國際書展線上書展」於5月15日～6月30日舉辦。以「閱讀新風景Online」為主題，規劃「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Books秀」、「閱讀大小事」等4大特色焦點，讓民眾透過網路體驗不同的閱讀樂趣。線上書展依然精彩，有「費里尼的美味人生」插畫展、世界知名作家為朗讀作品。

「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online」5月15日起正式上線。（台北國際書展 提供）

「主題展Online」特別精選並數位化原於本年台北國際書展所策劃之書展大獎展、金蝶獎特展，以及由義大利經貿辦事處策劃紀念義大利國寶導演費里尼（Federico Fellini）之「費里尼的美味人生」插畫展，並串聯文化部7個附屬館所聯合策劃之「走~讀博物館」3D展館、國立台灣美術館策劃之「國美館・藝時代漫漫讀」，及「中小學生讀物選介主題展」等主題展，豐富讀者視野，體驗線上觀展樂趣。

台北國際書展特別精選籌製28場「閱讀沙龍Online」活動，自5月15日起至6月11日止，每天中午12點半，天天一場精采上架。（台北國際書展 提供）

「閱讀沙龍Online」共分為「TiBE精選」與「出版社推薦」兩部分，「TiBE精選」共規劃28場閱讀推廣活動，其中21場於特色獨立書店內拍攝，邀請國內知名作家、書展大獎得主、插畫漫畫創作者，以朗讀、訪談等方式分享個人創作理念與作品意涵，也分享自身防疫及紓壓的方法。台北歌德學院、法國在台協會，以及來自香港的作家也熱烈響應這次線上書展，分別邀請德國以轉型正義議題聞名的重量級作家羅南史坦格（Ronen Steinke）、揚蒙浩特（Jan Mohnhaupt）；法國知名作家艾希克維雅（Éric Vuillard）艾曼紐勒帕吉（Emmanuel Lepage）；香港作家楊凡、米哈等拍攝影片，為台灣讀者朗讀作品，一同探索閱讀的樂趣。

「出版社推薦」共吸引超過百餘家參展出版社參與，提供超過500支自製閱讀推廣影片，讓讀者透過網路與喜愛的作家交流。自109年5月15日起，每天中午12時30分，歡迎各位讀者鎖定線上書展平台或台北國際書展臉書粉絲團，欣賞最新、最熱門的閱讀沙龍影片。

「Online Books 秀」邀請各參展單位精選1至10本年度重點推薦書籍或重點新書，讓讀者線上飽覽年度重點書籍，並可透過連結至出版社購書頁面，滿足讀者購書需求；「閱讀大小事」則提供平台，邀請國內出版業者、實體書店或藝文館所串連，提供新書發表會、閱讀推廣活動、工作坊等活動訊息，擴大耕耘台灣閱讀人口，讓閱讀種子散播在民眾生活中。

(中時電子報)