中央實施擴大紓困方案，美意卻因審核過程惹民怨，台中市議員李麗華18日抨擊，行政院長蘇貞昌宣示擴大紓困方案發放一萬元，強調「中央審核，基層免責」，但民眾實際請領平均最少要跑三趟，以大字報酸諷「負國院長、輸真昌」。民政局長吳世瑋表示，區公所已加班審核，盡速發放給符合資格的民眾。

李麗華表示，紓困之亂導因於中央的好大喜功，以大字報批「負國院長、輸真昌」，現在如果選舉民進黨會輸到脫褲

，民眾領政府補助一萬又不是領一百萬，很多人還在苦等通知是否審核通過，

李麗華舉以日本、新加坡與香港發放紓困金為例，各國紓困便民沒有條件，要求中央政府重視民怨，趕快調整不當的紓困方案，民眾為了要領這一萬元累死了，除了身份證、戶口名本、存摺、家人所得証明，最後還要切結書，平均請領民眾最少要跑三趟。

她詢問吳世瑋，台中市至今受理多少件？市府已經發放出幾件？吳世瑋回說，受理紓困專案由區公所受理，各公所人員天天加班，已經連兩周以上沒有休假，會加強處理。

(中時 )