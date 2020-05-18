台北市長柯文哲上任以來已任命過9位發言人，議員張斯綱18日指出，經新聞露出統計，今年1至5月市府發言人發言次數，最多57次、最少0次，顯見分工不均，他痛批制度有瑕疵、權責事務不明，用人浮濫。對此發言人周台竹回應，負責工作不一樣。

柯市府至今已任命過9位發言人，目前除周台竹外，還有副發言人戴于文、黃瀞瑩、陳冠廷，張斯綱表示，總統府管理全國設4位發言人、行政院1位，其他5都新北、高雄人口土地面積廣，僅2位發言人，桃園、台中、台南都是1位，從此可見台北市公務量竟堪比總統府，難道柯文哲已經在準備2024大選了嗎？

張斯綱調閱資料指出，經統計今年1月至5月15日，台北市發言人發言次數，周台竹3次、戴于文57次、黃瀞瑩35次、陳冠廷0次。

他說，每個職位都有表現的地方，若沒有發揮，是否是長官覺得不好用？由此可見發言人制度有瑕疵，炮轟市府權責事務不明、用人浮濫，市府職缺長期遭濫用。

張斯綱要求，發言人未來任務應該明確不浮濫，借調員額回歸，人力需求從制度面著手，組織也必須調整改造。

對此，周台竹說明，各發言人負責工作不一樣，不能單就媒體曝光次數衡量，像他在市府主要處理外交部、兩岸議題，對外國際發言次數滿多的。

(中時 )