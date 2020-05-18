透過即將接任副總統的賴清德牽線，將台南白河蓮花產業相關的農特產送到台北，替第一線人員加油打氣。（台南市議員李宗翰服務處提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎在台確診病例人數已經連續11天掛蛋，是「確診連止」，台南市白河區蓮農也送上蓮花、蓮藕、蓮子等農產品替防疫人員打氣，在今天的中央流行疫情指揮中心的記者會上亮相，也幫在地農民推廣蓮花產業。

新冠肺炎近日均無確診案例，中央流行疫情指揮中心固定舉辦的記者會氣氛也從原先的緊繃轉變較為輕鬆，甚至配合每日零確診的諧音，展示台灣的農特產品，例如芭樂（8天零確診）、石斑（10天零確診），還有網友打趣可以把「疫情」拿掉，改為中央流行指揮中心，拉抬農特產買氣。

台南市市議員李宗翰說，他在上周時注意到零確診8天時秀出的芭樂，聯想到白河蓮子外觀是圓形，蓮藕中又有許多圓形孔洞，就好像有數個零一樣，很適合用來替第一線防疫人員加油打氣，也能為防堵疫情祈求好運。

他透過即將就任副總統的前行政院長賴清德、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥牽線，贈送蓮子、蓮花、蓮藕、蓮蓬、蓮藕茶到中央流行疫情指揮中心，也在今天連續零確診滿11天的日子，在記者會中展出，象徵確診連止，再用諧音哏「台灣蓮藕，確診零噢！」

在白河將軍山的蓮農魏宗淇是這次協助的農民之一，他說在星期日下午收到訊息，在2個半小時內就要把蓮花相關產品全部送上高鐵站，可說是不可能的任務，不只要跟其他蓮農調度產品，半夜還要視訊指導怎麼煮蓮藕茶，但能夠送上在地特產打氣，鼓勵前線士氣，再辛苦都不算什麼。

(中時 )