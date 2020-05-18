稻江科技暨管理學院驚傳停招，代理校長洪大安表示，受到少子化影響，招生環境日益困難，董事會才做出這個「不得不的決定」。房市專家Sway則警告，大專院校停招也將影響附近的住宅圈，學生數若少於3千人或註冊率低於60%，周遭恐有淪為鬼城的疑慮。

稻江宣布退場，註冊率不好的學校也遭到點名恐成下一波退場大專院校。針對學區附近的房市，Sway在臉書發文指出，看大專院校來評估住宅圈是否會變鬼城，不是看門牌，而是看學生數及註冊率，「通常學生數少於3千人或是註冊率低於60%，必倒」，如果註冊率低於70%，就得列入觀察，過幾年恐怕也是不支倒地。

根據去年教育部所公布的「108學年大專院校註冊率」資料顯示，有6校註冊率未達6成，分別是台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、台北基督學院等校、和春技術學院、大同技術學院、聖約翰科技大學，而其中和春技術學院已連續2年上榜。

國內少子化問題日益嚴重，不少學校以減少招生或砍掉冷門科系因應。Sway去年底也曾表示，少子化就像癌症一樣慢慢侵蝕被高估的房市，並警告在傳統大校旁的住宅圈房價勢必面臨修正，例如淡水、新莊、逢甲等。

(中時電子報)