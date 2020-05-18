罷韓團體委任律師高榮志在臉書發文、質疑高雄市長韓國瑜鼓動支持者不投票並「監票」，涉嫌觸犯《選罷法》妨礙、干擾他人投票。（取自Jung-chih Kao臉書／袁庭堯高雄傳真）

2017年時任民政局長張乃千也透過35區區長Line群組替劉世芳拉票。（市議員李亞築提供／袁庭堯高雄傳真）

總統蔡英文。（資料照片）

罷韓團體委任律師高榮志在臉書發文、質疑高雄市長韓國瑜鼓動支持者不投票並「監票」，涉嫌觸犯《選罷法》妨礙、干擾他人投票。對此高市議員李亞築回批，韓指的監票是開票時看票，2020總統大選時蔡英文不也有「英眼部隊」號召報票監票？

中選會主委李進勇18日上午前往立法院內政委員會報告前，強調「韓國瑜站在被罷免人的立場，有理由為自己辯護，也有理由呼籲選民不表態。」

李亞築強調，韓國瑜與民政局長曹桓榮呼籲支持者去「監票」，指的是開票時的看票，與罷韓團體所指「增加投票者心理壓力的監票」完全不同，根本是扭曲詞義、企圖模糊焦點。

李亞築還說，2020總統大選前，蔡英文陣營同樣也在網路上號召「英眼部隊」看票監票，當時還被台北市長柯文哲酸「執政黨組織監票部隊，是一個很好笑的事情」。

此外，針對曹桓榮傳Line要求里長響應韓的呼籲一事，李亞築也回擊，2017年時任高雄市長陳菊任內的民政局長張乃千，不也透過Line群組公然在35區區長群組內為劉世芳拉票？

高榮志認為，韓說的「監票」是「監視」，應該可被解讀為「妨害罷免活動」，疑似違反《選罷法》第56條第3款，可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，制止不聽者可連續罰。此外，要求反對罷免者不要投票，進場的人就會「被標示」為支持罷免，這個已經違反了「秘密投票原則」，《選罷法》第108條第2款明定「在投票所四周干擾他人投票」，經制止後仍繼續為之者，可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

高榮志也指出，曹桓榮可能觸犯《選罷法》第50條「公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。」違者可依110條第3項、處3年以下有期徒刑，以及《行政中立法》第10條「公務人員不得用職權要求他人不行使投票權」，可移送懲戒。

(中時 )