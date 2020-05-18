WeMo Scooter 再推創新服務。除可使用既有專屬APP租車，WeMo Scooter 今宣布推出LINE官方帳號及租車服務功能，即日起透過 WeMo Scooter LINE 官方帳號可直接租共享機車，「隨傳隨租」讓交通移動更便利！

WeMo Scooter LINE官方第一個合作上線的共享電動機車服務，更積極串連消費者多元生活圈、擴大結合線上、線下合作夥伴！歡慶 WeMo Scooter LINE官方帳號租借服務上線，也於台北市、新北市與高雄市同步推出免費騎乘券及LINE POINTS回饋等專屬優惠。

WeMo Scooter 創辦人暨執行長吳昕霈表示：「 WeMo Scooter 始終以用戶需求為服務核心，一步步創新挑戰車聯網應用再進化。即日起除了專屬APP可開啟服務外，也可直接用 WeMo Scooter LINE 官方帳號使用租車服務，全面提供消費者更獨一無二的便利體驗。LINE 在全台有超過2,100萬月活躍用戶，深入全台民眾生活， 透過 WeMo Scooter LINE官方帳號，可24小時隨傳隨租 WeMo Scooter，真正做到一邊聊天、 一邊租車相約出行，提供消費者更便利、更直覺的創新服務。」

WeMo Scooter 今年進一步擴大服務觸角，推展「移動+」新經濟願景，除「+」上LINE官方帳號，更「+」結合線上、線下店家夥伴，深入消費者社群以及購物、美食、玩樂、學習與工作等五大生活圈，同時透過合作優惠、提供便捷的租車服務等方式，提振商圈經濟。

WeMo Scooter 透過長期洞悉會員使用數據及消費行為發現，在大台北地區用戶，交通移動範圍涵蓋了十大消費商圈，除了基本通勤外，更深入食衣住行育樂生活圈，消費力展現主要以美食（93%)、購物（69%)與玩樂（30%)；用戶中超過9成表示，使用 WeMo Scooter 服務後無需遷就交通距離，想去哪就去哪，也同時增加了消費頻次與消費力。新交通零售消費力正夯，近6成消費者表示，希望使用 WeMo Scooter 去消費同時，獲得零售通路專屬優惠。

WeMo Scooter 以智慧交通服務優勢，可在路線規劃上更具彈性、深入巷弄，成為消費者多元生活圈中不可或缺的交通服務，同步於今日宣布，6月起與松果購物、悠遊卡、康青龍、萊爾富等品牌在線上、線下的服務盛大串連，陸續個別推出專屬會員活動，包括9折購物商品券、兌換免費騎乘金、5元飲品折價優惠與咖啡品項第二件半價等優惠活動，一起建立新交通新零售生態圈。

歡慶 WeMo Scooter LINE官方帳號服務上線，WeMo Scooter 也推出三大限定活動回饋用戶，6/30前只要完成指定任務，最高可得6小時免費騎乘及 LINE POINTS 點數80點。(新註冊會員限定：自5月18日至6月30日，凡於 WeMo Scooter LINE官方帳號註冊，完成首騎即可獲得LINE POINTS 點數30點；(2)新舊會員好禮送：自5月19日至6月30日，凡於 WeMo Scooter LINE官方帳號完成一趟騎乘，即可抽LINE POINTS點數30點(限量1,000組)；(3)邀請好友享優惠：自5月18日至6月30日，於 WeMo Scooter App內《兌換序號》輸入活動辨識碼「用LINE騎車去」，凡邀請好友並完成首騎即可獲得LINE POINTS點數回饋，邀請一位好友 ，可得LINE POINTS點數10點、邀請三位可得3小時騎乘券乙張及LINE POINTS點數50點、邀請五位可得3小時騎乘券兩張及LINE POINTS點數80點。

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