位在台北市文山區的兆如安養護中心，日前被議員李慶元舉報疑似有虐待老人的情況，李慶元甚至指出自己的岳母待在該養護中心還出現來源不明的傷勢，對此，兆如安養護中心18日舉辦記者會，由董事長胡世賢率領主幹部全面駁斥，認為李慶元此種惡意抹黑已造成嚴重聲譽損失，將蒐集證據對議員提出告訴。

兆如安養護中心被李慶元指控有虐老的嫌疑，甚至指出，在冷颼颼的冬夜有照服員把老人叫醒，經過北市社會局初步調查，也表示並無此事，胡世賢舉辦記者會駁斥，將對李慶元提出告訴，包含不實爆料抹黑「議員岳母在本中心受虐」、「2位失智老人受到凌虐」、「本中心有12個疥瘡案例」以及「本中心被評鑑為乙等」等情事，將蒐集證據駁斥惡意中傷。

胡世賢表示，虐待老人並非事實，社會局接獲李慶元陳請後，已突襲訪查16次，包含半夜、周末或連假期間，檢視過監視錄影帶、詢問過家屬，所有指控通通沒有證據；另外，李慶元稱岳母身上有不明瘀青，且附有診斷證明書，社會局也緊急查訪，完全沒看見奶奶身上有傷口或傷痕，讓社會局無法理解，同時查看監視畫面，也無李慶元所說的情事。

另外，關於李慶元所說本中心有12個疥瘡案例，胡世賢指出，衛生局已訪查5次，還帶著感染科與皮膚科醫生全面篩檢，總計「普篩」492 人，僅有 1 例確診，且是在指縫中發現，身體其他部位並無感染。

針對李慶元的陳請，社會局回應，在1月14日接獲通報後就到兆如安養護中心展開調查程序，經查相關事證後發現，證據資料難認定有虐待老人事實，但為維護住民安全，社會局也建議兆如機構督導照服員，加強與家屬溝通管道。

(中時 )