總統府發布新人事，行政院發言人Kolas Yotaka將轉任總統府發言人，Koals表示，在這個視角向各位道別她的三鐵人生。很高興破紀錄，成為蔡總統第一任任內，任期最久的行政院發言人，為自己灑花了。

Kolas回憶，還記得她上任之初，大家都問我晚上「10點以後會不會接電話」(童振源老師抱歉），「能不能超越徐國勇」(勇哥好強），大家猜想她恐怕很快陣亡，感謝大家的愛心。

她說，有機會跟媒體朋友相處，感覺像回到新聞部上班，沒想到當記者10幾年之後，每天還要跟時間賽跑，顯然與新聞糾纏是她的宿命。不累，很享受，因為我愛新聞，也因此跟各位成了好朋友。

Kolas表示，過去4年，前半段在立法院度過，期間擔任中央黨部發言人；後半段在行政院擔任行政院發言人；現在要到總統府繼續當發言人。府-院-黨，好，準備拿下三鐵紀錄。

她指出，人生不能被框限，她不喜歡被框限，沒有人註定只能做哪一種工作、只能服務哪一種對象、只能做哪一種人，尤其不能因為種族而被限制出路。台灣是多民族的國家，美麗多元，充滿無限可能。感謝蔡總統、賴清德副總統／賴清德院長、蘇貞昌院長，是你們共同讓有夢的人走出盒子。「各位，我們換個地方再見」!

(中時 )