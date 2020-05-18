《天堂的微笑》演員群先前到台北榮總與病童近距離互動。（TVBS提供）

方志友（左）曾前往台北榮總觀摩紅鼻子醫生工作實況。（TVBS提供）

由修杰楷、林予晞、方志友、唐振剛、黃尚禾主演的TVBS戲劇《天堂的微笑》，今年二月初播出最終回，此劇所延伸出的微電影《Endless Love》持續於國際發光發熱，今（18）日更獲得休士頓國際電影節紀錄短片類銅獎，演員們得知後興奮不已，林予晞認為這個喜訊代表「台劇」有著進軍國際的實力，也是為受到疫情影響而處於寒冬的影視產業注入一劑強心針。

《天堂的微笑》劇終人不散，日前母親節舉辦網路活動，重溫劇中林予晞母女相處的動人畫面，短短數小時就吸引6百多人按讚留言。TVBS將台劇成功帶進國際，IP極大化、多元運用，以劇中「紅鼻子醫生」概念所拍攝的微電影《Endless Love》，先後入圍洛杉磯獨立短片電影節、北歐國際影展、紐約冬季國際電影節、多倫多短片影展，今日再傳國際級喜訊，確認《Endless Love》於「休士頓國際電影節」4500件參賽作品中突破重圍，得到評審們一致好評，成為最終獲選的10％優秀作品。

《Endless Love》順利拿下紀錄短片類「銅獎」，林予晞第一時間得知好消息表示：「得到國際間觀影人的共鳴，當然心裡還是欣慰的。」哭點特別低的方志友則說：「很感動，覺得自己能夠參與到裡面演出已經很榮幸了，沒想到還能夠得獎，真的受寵若驚。」修杰楷則期待透過這部微電影，會有更多人能了解紅鼻子醫生文化，「希望藉由紅鼻子醫生量身打造的演出，讓病童跟家屬都能獲得快樂，可以將快樂傳遞下去。」

國內外影視產業近期皆受到疫情影響，休士頓國際電影節主辦單位也透露此次評選過程艱辛，對此林予晞說：「包含我自己在內，身邊許多演員、攝影師、導演原本在年初要進組拍攝，目前至少都延到今年7月以後。」她認為所有影視藝術、文學都不會消失，只是表現方式可能因為疫情影響有所改變，「我非常期待這次疫情過後，可以生長出比以往更進步，對勞工與環境都更為友善的新局面。」

黃尚禾聽聞得獎喜訊後大喊：「超開心！」他再度想起當時眾演員與小丑醫生互動的溫馨回憶，他說：「想到那時候的經歷，還是會有很多情緒湧出，謝謝世界上一直有這麼多相信愛和生命的人。」至於疫情重擊影視產業，曾多次擔任表演課老師的黃尚禾分析：「還是要繼續好好創作，疫情讓我們更辛苦，但一起並肩作戰，一定還是有辦法讓我們更好的。」

他也透露《天堂》眾演員如今依舊會聯絡，甚至相約玩桌遊，黃尚禾說：「我下一檔戲又碰到爽妹（林予晞），但兩人關係完全不同，遇到她馬上又變回弱智，和狐狸（唐振剛）私下早就變成好友，沒事都會約出來聊是非。」林予晞也透露自己常透過IG跟唐振剛聊天，去年生日她還收到對方精心準備的手工相機包禮物，「華中弱智三人組」永不解散。

(中時 )