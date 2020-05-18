環球晶(6488)今舉行法說會，環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體是此波新冠疫情，少數健康的產業，主要受惠遠訊、雲端和醫療等需求，觀察半導體的復甦有5大「時機」關鍵，包括全球總體經濟復甦時機，有效控制新冠肺炎疫情的時機，資料儲存產業復甦並驅動記憶體的資本支出時機，智慧型手機市場復甦時機，汽車市場的復甦時機。

今年以來智慧型手機和汽車的銷售是最差的，目前看來手機復甦會比較快，如果看到汽車的銷售也成長，就可以確定半導體H2偏樂觀。汽車產業今年受創嚴重的3大因素：出行受限，終端消費減少，斷鏈。今年上半年半導體銷售是相對穩建，建立安全庫存是刺激銷售的主因。下半年不確定因素增加，包括匯率影響因素。

徐秀蘭也強調，今年在逆風中，手上的現金、客戶關係非常重要。環球晶營運活動產生的現金流約31.6.億元新台幣，與現金部位355.47億新台幣，反映了環球晶圓的正確營運策略，也顯示了經營模式和財務的優勢。目前12吋的矽晶圓供需非常健康。

徐秀蘭表示，2020年第1季底晶圓出貨上揚，但新冠肺炎疫情蔓延、各國實施的封境政策帶來運輸成本上升，侵蝕部分獲利。展望第2季晶圓出貨量預估將持平或與第1季非常接近。第2季的晶圓需求將視2因素而定：1.新冠肺炎疫情是否能有效控制或持續蔓延；2.各國紓困措施的實施與有效程度。

首季環球晶合併營收135.15億元，營業毛利49.38億元，毛利率為36.5%，營業淨利38.05億元，營益率為28.2%，歸屬於母公司的稅後淨利28.8億元，稅後每股盈餘高達6.62元！首季ROE為28.2%，ROA為12%，均較上季下滑2.7%。2019年股息配發25元，股息配發率為79.6%。董事會日前通過修改股利配發時程：2020上半年股利於2021第1季配發；2020下半年股利於2021第3季配發，6月股東會將作最後決定。

環球晶也重申，近期公司有境外資金回台金額美金3億5千5百萬元 (超過台幣100億元)，已經全部匯回，投資計劃包括：擴充先進製程，增加SiC晶圓與半絕緣SiC晶圓之產能，加強台灣總部之研發、增進產品差異化，投資綠色能源開發以減少二氧化碳之排放。

徐秀蘭也指出，新冠疫情對供應鏈帶的的新思惟是「去全球化」，企業可能會試著避免未來供應鏈的中斷風險。並將加速消減全球經濟體間的互相依賴與整合。

環球晶兼具全球供應與在地供應之優勢，環球晶圓在全球9個國家有15個據點，降低全球環境不確定性的最佳風險管理計畫。遍佈世界各國的工廠能多元供應。本地供應減少總體經濟的不確定性與地緣政治摩擦。靈活調配全球產能，可彈性出貨。

環球晶圓關於新冠肺炎的對策包括：一、為關鍵原料建立安全庫存，降低供應鏈中斷風險。二、因應各國隔離措施，利用全球據點彈性調度生產。三、建立多層供應鏈、妥善管理風險，降低對單一區域的依賴。四、持續評估財務狀況與市場狀態，並採取相應措施。五、關注所處的競爭環境與供應鏈變遷，迅速適應新模式。

(時報資訊)