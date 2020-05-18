會考沒戴好口罩 新北完成初審送中央決議 16:302020/05/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 會考沒戴好口罩，新北完成初審送中央決議。（新北市教育局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市清水高中考場傳出有學生因為沒戴好口罩，被記違規，新北考區18日舉行國中教育會考試務工作協調會議，已完成發生事實釐清，為求慎重將送全國試務委員會複審決議。 國中會考昨日結束，新北市考場1名男學生，第一天考數學、國文、寫作測驗時，因不願意戴好口罩遭記違規，不料第二天自然、英文考科，該名學生雖有戴口罩，但未遮住口鼻，再被記違規，最嚴重恐5科0分。 (中時 ) #口罩 #會考 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉縣口罩鬆綁 各縣市謹慎評估 04:102020/05/14 地方新聞 巡迴醫療上山 紓解部落口罩荒 04:102020/05/14 地方新聞 30天本土零確診「口罩規定」何時解除？專家給建議 23:072020/05/14 生活 會考防疫4點要注意 不戴口罩小心進不了考場 12:092020/05/15 日常 國中會考看這裡！考生應試注意事項懶人包 12:202020/05/15 日常 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 口罩政策可望解禁？陳時中：不會拖到7月 14:312020/05/15 生活 國中會考天氣如何？記得多補充水分 15:432020/05/15 日常 防疫不馬虎 進考場先量體溫 04:102020/05/17 生活新聞 皮膚鬧脾氣 醫師來解惑 04:102020/05/18 時尚消費 政治熱門新聞 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 貪汙扁要特赦、清廉韓被罷免！謝龍介怒喊7字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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