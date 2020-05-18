新北市清水高中考場傳出有學生因為沒戴好口罩，被記違規，新北考區18日舉行國中教育會考試務工作協調會議，已完成發生事實釐清，為求慎重將送全國試務委員會複審決議。

國中會考昨日結束，新北市考場1名男學生，第一天考數學、國文、寫作測驗時，因不願意戴好口罩遭記違規，不料第二天自然、英文考科，該名學生雖有戴口罩，但未遮住口鼻，再被記違規，最嚴重恐5科0分。

(中時 )