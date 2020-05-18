今天是518國際博物館日，然受到新冠肺炎疫情影響，有些展館採取人數限制，有些大型活動也取消了！然所幸科技網路便利，史博館為慶祝518國際博物館日，史博館應中華民國博物館學會、中央研究院數位文化中心之邀，共襄盛舉，將目前正在新北市坪林茶業博物館展出的「茶遊記—茶的超時空壯遊」特展，以及在新北市立十三行博物館展出的「飲酒BAR—亞洲酒文化特展」上傳中研院數位文化中心的「Open Museum開放博物館」平台，加入該平台首波線上開放共享陣容，歡迎大小朋友上網品藝術。

史博茶遊記展覽封面。（史博館提供）

「茶遊記」討論茶的傳播與不同區域的飲茶文化；帶領大家穿越時空，了解茶如何遠播到各地，成為改變全球經貿發展的神奇植物，並與在地連結，讓民眾藉由平台「指鍵飲茶」，了解台灣茶在全球貿易版圖的特色與重量。

史博飲酒Bar-展覽封面。（史博館提供）

「飲酒BAR」則精選包括台灣及亞洲各國酒器及相關文物，呈現台灣在東亞貿易的重要位置，以及多元豐富的亞洲酒文化，邀請各位觀眾一起「鍵盤品酒」，品嚐亞洲酒文化甘冽醇厚的歷史餘韻！

開放博物館新聞稿用圖。（史博館提供）

透過開放博物館多向度、多維度的數位展示平台，史博館不僅與民眾分享「茶」與「酒」的文化史知識，讓觀眾不出門也能在家「飲茶又品酒」，同時也開放部分館藏展品圖像讓民眾自行線上策展，建置專屬博物館。讓博物館藏品跨越館際界線，自由流通共享，從而促進文化知識生產，創造博物館價值！

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(中時電子報)