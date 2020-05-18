日勝生(2547)今日招開股東會，公布去年營收為63.24億元，較去年衰退8成，EPS為0.45元，仍配發現金股利每股0.6元，日勝生董事長林顯榮表示，由於去年無大案入帳，以及浮洲合宜住宅樑裂事件以及一樓店面商家退租效應，影響後續營收，但現場小股東不買單，質疑公司治理能力，日勝生指出，今年寄望餘屋順銷，以及努力循環經濟事業之發展。

根據日勝生財報顯示，2019年合併營收為63.25億元，較2018年衰退8成，稅後淨利4.66億元，較前年衰退86%，EPS為0.45元，落後前年的3.77元。對此，有多位股東針對營業衰退的情況提出質疑，並認為公司治理方針需要檢討。

日勝生董事長林榮顯表示，營收衰退8成，主要原因是2018年浮洲合宜住宅大量交屋挹注、對比去年並無大案入帳，加上浮洲合宜住宅案針對結構樑裂事件，加上部分一樓店面售後回租，商圈租金收入不如預期等影響財務營收，而日勝生積極善後，並與住戶、租戶溝通，也已妥善解決後續住屋問題。

而今年入帳的來源將包括大橋頭的「超、站S」以及板橋浮州幸福站，目前大橋頭的「超、站S」尚有20多億元的餘屋可賣，而板橋浮州幸福站約有50-60億元餘屋可賣，現階段是賣一戶就入帳一戶。而子公司日鼎水務主要營運桃園污水下水道，也是穩定現金流來源。

日勝生今年首季底推出位在桃園青埔高鐵與機捷雙鐵站區的日勝新京站案，總銷13億元，可售戶數達150戶，基地面積約1,100坪，主推18坪與27坪精品宅，目前約已銷售五成。至於三芝休閒樂齡住宅案，共計有900戶，其中規劃有700戶要賣，另外200戶是運營中心，基地面積約5,864坪，預計將會在今年第三季開工與預售。

而高雄火車站站東舊宿舍區公辦都更案，日勝生規劃以「新京站 全齡健康社區」為規劃主軸，該案開發量體達3.5萬坪，今年將提出都市審議，最快7年後完工。

至於循環經濟事業部分，第2期污水處理廠預計於2020年完成後，日處理水量可達10萬噸，做為集團未來經營重點，日勝生已成立子公司「日鼎投控」，作為發展循環經濟的投資主體，並整合旗下循環經濟事業之子公司「日鼎水務」及「鼎勝綠能」，專注於污水處理、環保規劃營造及廢棄物轉能源等業務。

(中時電子報)